Три БЛПА сбиты над Воронежем и районами Воронежской области

Москва19 апр Вести.Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Воронежской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Гусев.

Предварительно установлено, что в результате произошедшего погибших и пострадавших нет, разрушения отсутствуют.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и двумя районами области обнаружены, уничтожены и подавлены уже три беспилотных летательных аппарата говорится в заявлении

Александр Гусев напомнил, что в настоящее время сохраняется непосредственная угроза атаки беспилотников в двух муниципалитетах Воронежской области. Кроме того, на всей территории региона действует опасности атаки БПЛА.