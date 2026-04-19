Москва19 апрВести.Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Воронежской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Гусев.
Предварительно установлено, что в результате произошедшего погибших и пострадавших нет, разрушения отсутствуют.
Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и двумя районами области обнаружены, уничтожены и подавлены уже три беспилотных летательных аппаратаговорится в заявлении
Александр Гусев напомнил, что в настоящее время сохраняется непосредственная угроза атаки беспилотников в двух муниципалитетах Воронежской области. Кроме того, на всей территории региона действует опасности атаки БПЛА.