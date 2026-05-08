В небе над Воронежской областью уничтожено 6 украинских беспилотников Гусев: в Воронежской области уничтожены 6 беспилотников

Москва8 мая Вести.Воронежская область подверглась беспилотным атакам со стороны Украины. В ходе налета было уничтожено 6 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Таковы данные главы области за минувшую ночь.

Над пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов написал Гусев в MAX

Он уточнил, что это не привело к разрушениям инфраструктуры и пострадавшим среди местного населения.

Ранее также стало известно о налете БПЛА и на Калужскую область. Там было уничтожено 7 единиц техники Украины.