Москва8 маяВести.Воронежская область подверглась беспилотным атакам со стороны Украины. В ходе налета было уничтожено 6 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Таковы данные главы области за минувшую ночь.
Над пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратовнаписал Гусев в MAX
Он уточнил, что это не привело к разрушениям инфраструктуры и пострадавшим среди местного населения.
Ранее также стало известно о налете БПЛА и на Калужскую область. Там было уничтожено 7 единиц техники Украины.