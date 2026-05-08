Семь БПЛА было сбито в небе над Калужской областью за ночь Шапша: ночью в Калужской области уничтожены 7 БПЛА

Москва8 мая Вести.В воздушном пространстве Калужской области минувшей ночью были уничтожены семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского муниципального округа и окраинах Калуги и Обнинска написано в канале главы области в MAX

В результате налета техники врага на окраине Калуги загорелся дачный дом. К месту возгорания оперативно прибыли экстренные службы, которые ликвидировали огонь.

Пострадавших нет.

Администрация городского округа окажет помощь собственникам пострадавшего дома.