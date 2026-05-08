Москва8 маяВести.В воздушном пространстве Калужской области минувшей ночью были уничтожены семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского муниципального округа и окраинах Калуги и Обнинсканаписано в канале главы области в MAX
В результате налета техники врага на окраине Калуги загорелся дачный дом. К месту возгорания оперативно прибыли экстренные службы, которые ликвидировали огонь.
Пострадавших нет.
Администрация городского округа окажет помощь собственникам пострадавшего дома.