Несколько частных домов повреждены после атаки БПЛА на Калужскую область

Над Калужской областью сбили 6 БПЛА, после атаки повреждены несколько домов Несколько частных домов повреждены после атаки БПЛА на Калужскую область

Москва3 июн Вести.Частные дома получили повреждения после атаки украинских БПЛА на Калужскую область, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Всего за ночь в небе над регионом силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 6 беспилотников противника. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.

В Бабынинском округе в результате атаки поврежден один дачный дом. Два соседних частных дома получили незначительные повреждения осколками БПЛА. Пострадавших нет написал Шапша в мессенджере MAX

Он добавил, что местная администрация намерена оказать помощь хозяевам домов.