Москва3 июнВести.Частные дома получили повреждения после атаки украинских БПЛА на Калужскую область, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Всего за ночь в небе над регионом силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 6 беспилотников противника. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.
В Бабынинском округе в результате атаки поврежден один дачный дом. Два соседних частных дома получили незначительные повреждения осколками БПЛА. Пострадавших нетнаписал Шапша в мессенджере MAX
Он добавил, что местная администрация намерена оказать помощь хозяевам домов.