Москва3 июнВести.Частные дома получили повреждения после атаки украинских БПЛА на Калужскую область, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Всего за ночь в небе над регионом силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 6 беспилотников противника. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.

В Бабынинском округе в результате атаки поврежден один дачный дом. Два соседних частных дома получили незначительные повреждения осколками БПЛА. Пострадавших нет

написал Шапша в мессенджере MAX

Он добавил, что местная администрация намерена оказать помощь хозяевам домов.