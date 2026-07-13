Шапша: за день над Калужской областью уничтожены 6 БПЛА противника

За день над территорией Калужской области сбили 6 украинских БПЛА Шапша: за день над Калужской областью уничтожены 6 БПЛА противника

Москва13 июл Вести.В понедельник, 13 июля, в небе над Калужской областью система противовоздушной обороны сбила 6 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал глава региона в мессенджер МАХ

На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.