Москва5 июнВести.Силы и средства противовоздушной обороны сбили в ночь на 5 июня, пятницу, 6 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ночью силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Сухиничского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги

написал глава региона в мессенджере MAX

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.