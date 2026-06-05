Москва5 июнВести.Силы и средства противовоздушной обороны сбили в ночь на 5 июня, пятницу, 6 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ночью силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Сухиничского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал глава региона в мессенджере MAX
Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
На местах работают представители оперативных и экстренных служб.