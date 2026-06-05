Над Калужской областью уничтожили 6 вражеских БПЛА Шапша: 6 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области

Москва5 июн Вести.Силы и средства противовоздушной обороны сбили в ночь на 5 июня, пятницу, 6 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ночью силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Сухиничского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал глава региона в мессенджере MAX

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.