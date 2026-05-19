Силы ПВО в Калуге и области уничтожили 6 вражеских БПЛА

Москва19 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Калуги и в области сбили 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Враг предпринял попытку атаки ночью 19 мая.

Уничтожены 6 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Шапша в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших и разрушений нет. На местах прилетов работают оперативные группы.