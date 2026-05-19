Москва19 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Калуги и в области сбили 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Враг предпринял попытку атаки ночью 19 мая.
Уничтожены 6 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал Шапша в своем канале в мессенджере MAX
Предварительно, пострадавших и разрушений нет. На местах прилетов работают оперативные группы.