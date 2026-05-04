Москва4 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 9 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на окраине Калуги и над 4 округами области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Враг предпринял попытку атаки днем 4 мая.
Уничтожены 9 БПЛА над территориями Барятинского, Жуковского, Малоярославецкого и Ульяновского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал Шапша в своем канале в мессенджере MAX
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.
Ранее сообщалось, что с вечера 4 мая в регионе были сбиты 12 вражеских БПЛА.