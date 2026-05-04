Силы ПВО уничтожили 9 беспилотников на окраине Калуги и в области

Силы ПВО уничтожили 9 БПЛА на окраине Калуги и в области Силы ПВО уничтожили 9 беспилотников на окраине Калуги и в области

Москва4 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 9 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на окраине Калуги и над 4 округами области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Враг предпринял попытку атаки днем 4 мая.

Уничтожены 9 БПЛА над территориями Барятинского, Жуковского, Малоярославецкого и Ульяновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Шапша в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.

Ранее сообщалось, что с вечера 4 мая в регионе были сбиты 12 вражеских БПЛА.