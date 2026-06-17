Москва17 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 7 беспилотников на окраине Калуги и в трех округах области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Враг предпринял попытку атаки утром 17 июня.
Уничтожены 7 БПЛА над территориями Дзержинского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.
Ночью 17 июня в черте региона были сбиты 25 БПЛА.