Москва26 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 4 украинских беспилотных летательных аппарата на окраине Калуги и в двух муниципальных округах области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Враг совершил атаку вечером 25 апреля и ночью 26 апреля.
Уничтожены 4 БПЛА над территориями Кировского и Думиничского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал Шапша в своем канале в мессенджере MAX
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.