Москва26 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 4 украинских беспилотных летательных аппарата на окраине Калуги и в двух муниципальных округах области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Враг совершил атаку вечером 25 апреля и ночью 26 апреля.

Уничтожены 4 БПЛА над территориями Кировского и Думиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги

написал Шапша в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.