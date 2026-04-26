На окраине Калуги и в двух округах области сбиты 4 беспилотника

На окраине Калуги и в двух округах области уничтожены 4 БПЛА На окраине Калуги и в двух округах области сбиты 4 беспилотника

Москва26 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 4 украинских беспилотных летательных аппарата на окраине Калуги и в двух муниципальных округах области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Враг совершил атаку вечером 25 апреля и ночью 26 апреля.

Уничтожены 4 БПЛА над территориями Кировского и Думиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Шапша в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.