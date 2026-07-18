Москва18 июлВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 4 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Калужской областью. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Вражеские атаки были отражены ночью 18 июля.
Уничтожены 4 БПЛА над территориями Тарусского, Боровского, Жуковского и Перемышльского муниципальных округовнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
На местах прилетов работают оперативные группы.