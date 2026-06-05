Москва5 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Кировского и Малоярославецкого муниципальных округов Калужской области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Воздушные атаки были отражены вечером 5 июня.
Уничтожены 2 БПЛА над территориями Кировского и Малоярославецкого муниципальных округов. На местах работают оперативные группынаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.