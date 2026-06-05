Два беспилотника сбиты в Калужской области В 2 округах Калужской области сбиты 2 украинских БПЛА

Москва5 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Кировского и Малоярославецкого муниципальных округов Калужской области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Воздушные атаки были отражены вечером 5 июня.

Уничтожены 2 БПЛА над территориями Кировского и Малоярославецкого муниципальных округов. На местах работают оперативные группы написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.