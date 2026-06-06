Москва6 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата над 2 округами Калужской области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Атаки противника были отражены вечером 6 июня.
Уничтожены 2 БПЛА над территориями Боровского и Жуковского муниципальных округов… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетнаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
На местах работают оперативные группы.
Всего с начала суток 6 июня в регионе сбиты 12 вражеских дронов.