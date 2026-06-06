Еще два украинских беспилотника сбиты в Калужской области

Еще два БПЛА сбиты в Калужской области Еще два украинских беспилотника сбиты в Калужской области

Москва6 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата над 2 округами Калужской области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Атаки противника были отражены вечером 6 июня.

Уничтожены 2 БПЛА над территориями Боровского и Жуковского муниципальных округов… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

На местах работают оперативные группы.

Всего с начала суток 6 июня в регионе сбиты 12 вражеских дронов.