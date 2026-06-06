Москва6 июнВести.В воздушном пространстве Калужской области были обнаружены и уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Таковы сведения за прошедшую ночь.
Ночью силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округовнаписал глава области
Кроме того, налет ударной техники врага был зафиксирован на окраинах Калуги и Обнинска.
На местах падения обломков сбитых БПЛА работают опергруппы. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.