В небе над Калужской областью за ночь сбито 6 украинских БПЛА В Калужской области силы ПВО Минобороны сбили 6 беспилотников ВСУ

Москва6 июн Вести.В воздушном пространстве Калужской области были обнаружены и уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Таковы сведения за прошедшую ночь.

Ночью силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округов написал глава области

Кроме того, налет ударной техники врага был зафиксирован на окраинах Калуги и Обнинска.

На местах падения обломков сбитых БПЛА работают опергруппы. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.