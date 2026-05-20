Москва20 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 7 украинских беспилотных летательных аппаратов над 5 муниципальными округами Калужской области. Об этом заявил губернато региона Владислав Шапша.
Враг совершил воздушную атаку ночью 20 мая.
Уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского, Людиновского, Медынского, Мосальского и Хвастовичского муниципальных округов.написал он в своем канале в мессенджере MAX
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.