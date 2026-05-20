Силы ПВО уничтожили 7 украинских БПЛА над 5 округами Калужской области

Над 5 округами Калужской области сбили 7 вражеских БПЛА Силы ПВО уничтожили 7 украинских БПЛА над 5 округами Калужской области

Москва20 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 7 украинских беспилотных летательных аппаратов над 5 муниципальными округами Калужской области. Об этом заявил губернато региона Владислав Шапша.

Враг совершил воздушную атаку ночью 20 мая.

Уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского, Людиновского, Медынского, Мосальского и Хвастовичского муниципальных округов. написал он в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.