Семь БПЛА противника сбили в небе над Калужской областью

Москва20 мая Вести.В небе над Калужской областью силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Дроны были сбиты 20 мая, в среду, над шестью округами.

В течение дня силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Козельского, Мосальского, Перемышльского, Спас-Деменского, Сухиничского и Юхновского муниципальных округов написал губернатор в мессенджере MAX

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На местах падения фрагментов работают представители оперативных и экстренных служб.