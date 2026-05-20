Москва20 маяВести.В небе над Калужской областью силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Дроны были сбиты 20 мая, в среду, над шестью округами.
В течение дня силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Козельского, Мосальского, Перемышльского, Спас-Деменского, Сухиничского и Юхновского муниципальных округовнаписал губернатор в мессенджере MAX
Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
На местах падения фрагментов работают представители оперативных и экстренных служб.