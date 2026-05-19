Еще два вражеских БПЛА сбиты в небе над Калужской областью

Москва19 мая Вести.Вечером 19 мая, во вторник, в небе над Калужской областью силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силами ПВО уничтожены еще 2 БПЛА над территориями Барятинского и Жуковского муниципальных округов написал глава региона в мессенджере MAX

На местах падения обломков работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без последствий.

Ранее дроны противника были сбиты над Жуковским и Малоярославецким округами.