Москва19 маяВести.Вечером 19 мая, во вторник, в небе над Калужской областью силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силами ПВО уничтожены еще 2 БПЛА над территориями Барятинского и Жуковского муниципальных округовнаписал глава региона в мессенджере MAX
На местах падения обломков работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без последствий.
Ранее дроны противника были сбиты над Жуковским и Малоярославецким округами.