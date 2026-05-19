Москва19 маяВести.Во вторник, 19 мая, в небе над Калужской областью силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 3 вражеских беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В течение дня силами ПВО уничтожены 3 БПЛА над территориями Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округовнаписал глава региона в мессенджере MAX
На местах падения фрагментов дронов работают представители оперативных и экстренных служб.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.