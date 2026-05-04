Над территорией Калужской области вечером уничтожены 4 БПЛА Шапша: в Калужской области силы ПВО ликвидировали 4 дрона ВСУ

Москва4 мая Вести.В Калужской области силами противовоздушной обороны были ликвидированы 4 украинских дрона. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.

Сегодня вечером силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов написал он в своем канале в MAX

По словам губернатора, на местах происшествий в настоящее время работают оперативные группы.

Согласно имеющимся предварительным данным, которые поступают с мест падений беспилотников, ни пострадавших, ни каких-либо разрушений местной инфраструктуры зафиксировано не было.