Москва4 маяВести.В Калужской области силами противовоздушной обороны были ликвидированы 4 украинских дрона. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Сегодня вечером силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округовнаписал он в своем канале в MAX
По словам губернатора, на местах происшествий в настоящее время работают оперативные группы.
Согласно имеющимся предварительным данным, которые поступают с мест падений беспилотников, ни пострадавших, ни каких-либо разрушений местной инфраструктуры зафиксировано не было.