Москва17 июлВести.Силы ПВО сбили 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в Калужской области. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Вражеская атака была отражена ночью 17 июля.
Уничтожены 8 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
На местах падения обломков дронов работают оперативные группы.