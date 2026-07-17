В Калужской области уничтожены 8 беспилотников Силы ПВО сбили 8 беспилотников в Калужской области

Москва17 июл Вести.Силы ПВО сбили 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в Калужской области. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.

Вражеская атака была отражена ночью 17 июля.

Уничтожены 8 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На местах падения обломков дронов работают оперативные группы.