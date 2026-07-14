Шапша сообщил об уничтожении еще 12 БПЛА над Калужской областью

Еще 12 украинских беспилотников сбили над Калужской областью Шапша сообщил об уничтожении еще 12 БПЛА над Калужской областью

Москва14 июл Вести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией Калужской области еще 12 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силами ПВО уничтожены еще 12 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Медынского, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов написал глава региона в мессенджере МАХ

На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Тремя часами ранее Шапша сообщил об уничтожении 13 украинских дронов над несколькими округами региона и окраиной областного центра.