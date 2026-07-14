Москва14 июлВести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией Калужской области еще 12 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силами ПВО уничтожены еще 12 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Медынского, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округовнаписал глава региона в мессенджере МАХ
На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Тремя часами ранее Шапша сообщил об уничтожении 13 украинских дронов над несколькими округами региона и окраиной областного центра.