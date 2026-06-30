Москва30 июнВести.В небе над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны сбили 13 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дроны ликвидировали над пятью округами региона и окраине Калуги.
Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Износковского, Малоярославецкого, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине города Калугинаписал глава региона в мессенджере MAX
На местах падения фрагментов работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.