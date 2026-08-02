Москва2 авгВести.В небе над Калужской областью силы и средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дроны были ликвидированы за предыдущий вечер и в ночь на 2 августа, воскресенье.
Силами ПВО уничтожены 20 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал глава региона в мессенджере МАХ
Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.