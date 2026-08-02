Над Калужской областью сбили 20 украинских беспилотников Шапша: 20 БПЛА противника уничтожены над Калужской областью

Москва2 авг Вести.В небе над Калужской областью силы и средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны были ликвидированы за предыдущий вечер и в ночь на 2 августа, воскресенье.

Силами ПВО уничтожены 20 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал глава региона в мессенджере МАХ

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.