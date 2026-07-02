Москва2 июлВести.В Калужской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 7 украинских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дроны сбили над территорией шести округов вечером 1 июля и в ночь на четверг.
Силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского, Барятинского, Износковского, Думиничского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округовнаписал глава региона
На местах падения обломков работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.