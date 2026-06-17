Москва17 июнВести.Силы и средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников над пятью округами Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силами ПВО уничтожены еще 8 БПЛА над территориями Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округовнаписал глава региона в мессенджере MAX
Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
На местах падения фрагментов дронов работают оперативные и экстренные службы.