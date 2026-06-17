Над Калужской областью сбили еще 8 БПЛА противника Система ПВО уничтожила 8 вражеских БПЛА над Калужской областью

Москва17 июн Вести.Силы и средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников над пятью округами Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силами ПВО уничтожены еще 8 БПЛА над территориями Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов написал глава региона в мессенджере MAX

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

На местах падения фрагментов дронов работают оперативные и экстренные службы.