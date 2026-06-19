Москва19 июнВести.В воздушном пространстве Калужской области были уничтожены восемь украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша.
Таковы данные главы области за день.
В течение дня силами ПВО уничтожены еще 8 БПЛА. … На местах работают оперативные группынаписал он в мессенджере MAX
Согласно приведенным им сведениям, ударная техника была сбита над Боровским, Износковским, Кировским и Сухиничским муниципальными округами, а также над окраиной Калуги.
В результате происшествия пострадавших нет. Ущерб инфраструктуре также не нанесен.