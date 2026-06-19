Шапша: в течение дня над Калужской областью уничтожено еще 8 БПЛА

В Калужской области сбито еще 8 украинских беспилотников Шапша: в течение дня над Калужской областью уничтожено еще 8 БПЛА

Москва19 июн Вести.В воздушном пространстве Калужской области были уничтожены восемь украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша.

Таковы данные главы области за день.

В течение дня силами ПВО уничтожены еще 8 БПЛА. … На местах работают оперативные группы написал он в мессенджере MAX

Согласно приведенным им сведениям, ударная техника была сбита над Боровским, Износковским, Кировским и Сухиничским муниципальными округами, а также над окраиной Калуги.

В результате происшествия пострадавших нет. Ущерб инфраструктуре также не нанесен.