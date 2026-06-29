Москва29 июнВести.В воздушном пространстве Калужской области за прошедшую ночь было обнаружено и сбито 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Он отметил, что ударная техника Украины была ликвидирована на территории восьми муниципалитетов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.
Ночью силами ПВО уничтожены 10 БПЛАнаписал глава области в MAX
В настоящее время на местах падений обломков работают оперативные группы. Согласно предварительным сведениям, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.