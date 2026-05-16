Шапша сообщил о 10 БПЛА, сбитых над Калужской областью Над Калужской областью сбиты 10 БПЛА

Москва16 мая Вести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о том, что вечером 15 мая и в ночь на субботу над территорией региона российские силы ПВО уничтожили 10 беспилотников противника.

Они были сбиты на окраинах Калуги и Обнинска, а также над пятью муниципальными округами: Спас-Деменским, Сухиничским, Людиновским, Малоярославецким и Боровским.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет говорится в публикации главы региона в MAX

На местах работают оперативные группы, проинформировал Шапша.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 16 мая средства ПВО уничтожили 138 беспилотников ВСУ.