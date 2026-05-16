Москва16 маяВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о том, что вечером 15 мая и в ночь на субботу над территорией региона российские силы ПВО уничтожили 10 беспилотников противника.
Они были сбиты на окраинах Калуги и Обнинска, а также над пятью муниципальными округами: Спас-Деменским, Сухиничским, Людиновским, Малоярославецким и Боровским.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетговорится в публикации главы региона в MAX
На местах работают оперативные группы, проинформировал Шапша.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 16 мая средства ПВО уничтожили 138 беспилотников ВСУ.