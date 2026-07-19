Москва19 июлВести.В воздушном пространстве Калужской области в течение 19 июля было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Боевая техника Украины была сбита над шестью муниципальными округами и на окраине Обнинска.
Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 12 БПЛАнаписал глава области в своем канале
В настоящее время на местах падения сбитых беспилотников работают оперативные группы. Согласно предварительным сведениям, пострадавших и разрушений не зафиксировано.