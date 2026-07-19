Система ПВО уничтожила 12 БПЛА над Калужской областью за день

В воскресенье в небе над Калужской областью ликвидировано 12 беспилотников ВСУ Система ПВО уничтожила 12 БПЛА над Калужской областью за день

Москва19 июл Вести.В воздушном пространстве Калужской области в течение 19 июля было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Боевая техника Украины была сбита над шестью муниципальными округами и на окраине Обнинска.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 12 БПЛА написал глава области в своем канале

В настоящее время на местах падения сбитых беспилотников работают оперативные группы. Согласно предварительным сведениям, пострадавших и разрушений не зафиксировано.