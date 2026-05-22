Шапша: в Калужской области уничтожены 2 украинских БПЛА

Москва22 мая Вести.В воздушном пространстве Калужской области в течение 22 мая было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Информационное сообщение он опубликовал в своем канале в MAX.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа написано в его публикации

На месте падения обломков украинской техники уже ведутся работы специалистами оперативных групп. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.