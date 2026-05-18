Москва18 маяВести.В воздушном пространстве Калужской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Инцидент произошел вечером понедельника.
Сегодня вечером силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Боровского муниципального округанаписано в канале главы области в MAX
На местах падения обломков сбитых беспилотников работают оперативные группы. Согласно приведенным губернатором сведениям, пострадавших и повреждений не зафиксировано.