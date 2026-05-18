Губернатор Шапша: уничтожены два БПЛА над Калужской областью

Москва18 мая Вести.В воздушном пространстве Калужской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Инцидент произошел вечером понедельника.

Сегодня вечером силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа написано в канале главы области в MAX

На местах падения обломков сбитых беспилотников работают оперативные группы. Согласно приведенным губернатором сведениям, пострадавших и повреждений не зафиксировано.