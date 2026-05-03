Два беспилотника сбиты силами ПВО над Калужской областью

Беспилотники сбиты в районе Малоярославца и над окраиной Калуги Два беспилотника сбиты силами ПВО над Калужской областью

Москва3 мая Вести.Над Калужской областью сбили два беспилотных летательных аппарата, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владислав Шапша.

Цели были поражены над территорией Малоярославецкого муниципального округа и над окраиной Калуги.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет говорится в заявлении

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Владислав Шапша сообщал о перехвате над Калужской областью пяти беспилотников. Воздушные цели уничтожили над окраиной областного центра, а также в Барятинском, Кировском и Малоярославецком муниципальных округах.