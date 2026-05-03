Москва3 маяВести.Над Калужской областью сбили два беспилотных летательных аппарата, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владислав Шапша.
Цели были поражены над территорией Малоярославецкого муниципального округа и над окраиной Калуги.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетговорится в заявлении
В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.
Ранее Владислав Шапша сообщал о перехвате над Калужской областью пяти беспилотников. Воздушные цели уничтожили над окраиной областного центра, а также в Барятинском, Кировском и Малоярославецком муниципальных округах.