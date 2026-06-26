Москва26 июнВести.В Калужской области сбиты семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владислав Шапша.

Расчеты средств противовоздушной обороны поразили цели над территориями Боровского, Думиничского, Жиздринского, Малоярославецкого, Медынского и Перемышльского муниципальных округов.

На местах работают оперативные группы

говорится в заявлении главы региона

Предварительно установлено, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушения инфраструктуры отсутствуют.