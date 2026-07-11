Москва11 июлВести.В Калужской области за вчерашний вечер и минувшую ночь дежурные расчеты ПВО уничтожили четыре беспилотника над Бабынинским, Дзержинским, Жиздринским и Хвастовичским округами. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского и Хвастовичского муниципальных округовнаписал Владислав Шапша
В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.
Предварительно, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.