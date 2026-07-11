Шапша сообщил об уничтожении четырех БПЛА в Калужской области

В Калужской области за ночь сбили четыре беспилотника Шапша сообщил об уничтожении четырех БПЛА в Калужской области

Москва11 июл Вести.В Калужской области за вчерашний вечер и минувшую ночь дежурные расчеты ПВО уничтожили четыре беспилотника над Бабынинским, Дзержинским, Жиздринским и Хвастовичским округами. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского и Хвастовичского муниципальных округов написал Владислав Шапша

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.