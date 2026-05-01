Москва1 маяВести.Утром в пятницу, 1 мая, в Калужской области были сбиты беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы противовоздушной обороны перехватили цели над территориями Барятинского, Людиновского и Малоярославецкого муниципальных округов. Всего ПВО уничтожила четыре беспилотника.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетговорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX
В настоящее время на местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.