Москва3 июлВести.В трех муниципальных округах Калужской области, а также вблизи Обнинска сбиты четыре беспилотника ВСУ. Таковы сведения губернатора региона Владислава Шапши.
Область была атакована ночью.
Силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского и Перемышльского муниципального округов, а также на окраине Обнинсканаписал он в MAX
На местах падения обломков сбитой ударной техники Украины ведутся работы.
Согласно предварительным данным, никто не пострадал, ущерба инфраструктуре не нанесено.