Система ПВО уничтожила 4 беспилотника в небе над Калужской областью Шапша: силы ПВО уничтожили 4 БПЛА в Калужской области

Москва3 июл Вести.В трех муниципальных округах Калужской области, а также вблизи Обнинска сбиты четыре беспилотника ВСУ. Таковы сведения губернатора региона Владислава Шапши.

Область была атакована ночью.

Силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского и Перемышльского муниципального округов, а также на окраине Обнинска написал он в MAX

На местах падения обломков сбитой ударной техники Украины ведутся работы.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал, ущерба инфраструктуре не нанесено.