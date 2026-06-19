Москва19 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Обнинска и над 3 округами Калужской области обнаружили и уничтожили 4 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Вражеские атаки были отражены утром 19 июня.
Уничтожены 4 БПЛА над территорией Козельского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Обнинсканаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.