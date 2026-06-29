Шапша: 4 БПЛА ВСУ уничтожены над Калужской областью Над Калужской областью сбиты 4 беспилотника противника

Москва29 июн Вести.В Калужской области утром 29 июня силами ПВО уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата над территориями Тарусского муниципального округа, окраинами Калуги и Обнинска. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительным данным, в ходе атаки осколки БПЛА повредили в Обнинске крышу хозяйственной постройки частного дома.

Возгорания не произошло. Пострадавших нет уточнил глава региона

Оперативная группа работает на месте. Собственникам окажут всю необходимую помощь.