Москва4 авгВести.Над территорией Калужской области вечером 4 августа сбиты еще 4 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Сегодня вечером силами ПВО уничтожены еще 4 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа, а также над окраинами Калуги и Обнинсканаписал он в мессенджере MAX
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
На местах работают оперативные группы.
Ранее Шапша сообщал об уничтожении 8 БПЛА над Боровским, Малоярославецким, Сухиничским, Ульяновским округами и на окраине Обнинска, а также еще одного – над Калугой. Последний повредил остекление квартиры в многоэтажке.