На окраинах Калуги и Обнинска, а также в Боровском округе сбиты БПЛА Над Калужской областью уничтожены еще 4 беспилотника

Москва4 авг Вести.Над территорией Калужской области вечером 4 августа сбиты еще 4 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Сегодня вечером силами ПВО уничтожены еще 4 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа, а также над окраинами Калуги и Обнинска написал он в мессенджере MAX

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На местах работают оперативные группы.

Ранее Шапша сообщал об уничтожении 8 БПЛА над Боровским, Малоярославецким, Сухиничским, Ульяновским округами и на окраине Обнинска, а также еще одного – над Калугой. Последний повредил остекление квартиры в многоэтажке.