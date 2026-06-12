Шесть БПЛА сбито над Калужской областью, сообщил Шапша

Над окраиной Калуги и 5 округами области сбито шесть БПЛА Шесть БПЛА сбито над Калужской областью, сообщил Шапша

Москва12 июн Вести.Шесть БПЛА сбито с вечера вчерашнего дня над окраиной Калуги и пятью муниципальными округами, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы, проинформировал глава региона.

За вечер 11 июня и ночь силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Думиничского, Жиздринского, Людиновского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Шапша в MAX

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, уточнил он.