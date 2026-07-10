На окраине Калуги и над шестью районами Калужской области сбито 11 БПЛА Силы ПВО уничтожили над Калужской областью 11 беспилотников

Москва10 июл Вести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации над шестью районами, а также областным центром 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал он в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

На местах падения обломков работают оперативные группы.