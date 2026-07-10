Москва10 июлВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации над шестью районами, а также областным центром 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал он в мессенджере MAX
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
На местах падения обломков работают оперативные группы.