Над окраиной Калуги и 8 округами Калужской области сбили 11 беспилотников Шапша: 11 беспилотников сбиты над территорией Калужской области

Москва9 июн Вести.Беспилотные летательные аппараты сбиты в Калужской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владислав Шапша.

11 дронов уничтожили над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Мосальского, Перемышльского, Тарусского, Хвастовичского муниципальных округов и окраиной Калуги.

На местах работают оперативные группы отметил глава региона

Предварительно установлено, что в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.