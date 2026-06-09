Москва9 июнВести.Беспилотные летательные аппараты сбиты в Калужской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владислав Шапша.
11 дронов уничтожили над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Мосальского, Перемышльского, Тарусского, Хвастовичского муниципальных округов и окраиной Калуги.
На местах работают оперативные группыотметил глава региона
Предварительно установлено, что в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.