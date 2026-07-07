Москва7 июлВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша проинформировал об уничтожении в течение дня 7 июля 19 беспилотников над разными районами области.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 19 БПЛА

написал он в мессенджере MAX

По данным главы региона, дроны были уничтожены на окраинах Калуги и Обнинска, а также над Бабынинским, Боровским, Думиничским, Жиздринским, Износковским, Людиновским, Малоярославецким, Мосальским, Сухиничским, Ульяновским и Хвастовичским муниципальными округами.

На местах падения обломков работают оперативные группы.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.