Москва7 июлВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша проинформировал об уничтожении в течение дня 7 июля 19 беспилотников над разными районами области.
Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 19 БПЛАнаписал он в мессенджере MAX
По данным главы региона, дроны были уничтожены на окраинах Калуги и Обнинска, а также над Бабынинским, Боровским, Думиничским, Жиздринским, Износковским, Людиновским, Малоярославецким, Мосальским, Сухиничским, Ульяновским и Хвастовичским муниципальными округами.
На местах падения обломков работают оперативные группы.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.