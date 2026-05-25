Москва25 мая Вести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении 9 БПЛА над территориями ряда муниципалитетов и окраиной Калуги.

Цели были поражены минувшим вечером и ночью. По предварительным данным пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Силами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территориями Износковского, Кировского, Мосальского, Ульяновского муниципальных округов и на окраине Калуги написал Шапша в своем Telegram-канале

В данный момент на местах падения обломков работают оперативные группы.