Москва25 маяВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении 9 БПЛА над территориями ряда муниципалитетов и окраиной Калуги.
Цели были поражены минувшим вечером и ночью. По предварительным данным пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Силами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территориями Износковского, Кировского, Мосальского, Ульяновского муниципальных округов и на окраине Калугинаписал Шапша в своем Telegram-канале
В данный момент на местах падения обломков работают оперативные группы.