Над 4 округами Калужской области и на окраине Обнинска сбиты 7 беспилотников

Москва8 мая Вести.В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 7 беспилотных летательных аппаратов над территориями Бабынинского, Кировского, Малоярославецкого и Спас-Деменского округов Калужской области, а также на окраине Обнинска. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Уничтожены 7 БПЛА… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет написал он в своем канале в мессенджере MAX

На местах падения обломков работают оперативные группы.

Ночью 8 мая над территориями Боровского муниципального округа и окраинах Калуги и Обнинска были также уничтожены 7 БПЛА. В результате атаки произошло возгорание дачного дома.