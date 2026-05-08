Москва8 маяВести.В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 7 беспилотных летательных аппаратов над территориями Бабынинского, Кировского, Малоярославецкого и Спас-Деменского округов Калужской области, а также на окраине Обнинска. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Уничтожены 7 БПЛА… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
На местах падения обломков работают оперативные группы.
Ночью 8 мая над территориями Боровского муниципального округа и окраинах Калуги и Обнинска были также уничтожены 7 БПЛА. В результате атаки произошло возгорание дачного дома.