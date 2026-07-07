Над Калужской областью уничтожены еще 3 беспилотника

На окраине Обнинска и над Боровским округом Калужской области сбиты еще 3 БПЛА Над Калужской областью уничтожены еще 3 беспилотника

Москва7 июл Вести.Силы ПВО ликвидировали вечером 7 июля над Калужской областью еще 3 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Сегодня вечером силами ПВО уничтожены еще 3 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Обнинска написал он в мессенджере MAX

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На местах падения обломков работают оперативные группы.

Ранее Шапша проинформировал, что в течение дня 7 июля над разными районами области было уничтожено 19 БПЛА.