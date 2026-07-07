Москва7 июлВести.Силы ПВО ликвидировали вечером 7 июля над Калужской областью еще 3 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Сегодня вечером силами ПВО уничтожены еще 3 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Обнинсканаписал он в мессенджере MAX
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
На местах падения обломков работают оперативные группы.
Ранее Шапша проинформировал, что в течение дня 7 июля над разными районами области было уничтожено 19 БПЛА.