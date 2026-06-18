Москва18 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 8 беспилотных летательных аппаратов в Калужской области и на окраине Обнинска. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Уничтожены еще 8 БПЛА над территориями Боровского, Кировского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Обнинсканаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всего за 18 июня в черте региона сбито 11 вражеских дронов.
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные группы.
По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.