Шапша: до 11 выросло число БПЛА, сбитых за день в Калужской области

До 11 выросло число БПЛА, сбитых за день в Калужской области Шапша: до 11 выросло число БПЛА, сбитых за день в Калужской области

Москва18 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 8 беспилотных летательных аппаратов в Калужской области и на окраине Обнинска. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Уничтожены еще 8 БПЛА над территориями Боровского, Кировского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всего за 18 июня в черте региона сбито 11 вражеских дронов.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные группы.

По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.