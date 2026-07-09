Силы ПВО уничтожили еще 9 БПЛА над шестью районами Калужской области

Над Калужской областью сбито еще 9 беспилотников Силы ПВО уничтожили еще 9 БПЛА над шестью районами Калужской области

Москва9 июл Вести.Над территорией Калужской области ликвидировано еще 9 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Силами ПВО уничтожены еще 9 БПЛА над территориями Дзержинского, Жуковского, Жиздринского, Людиновского, Тарусского и Юхновского муниципальных округов написал он в мессенджере MAX

На местах падения обломков работают оперативные группы.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее Шапша сообщал о 5 сбитых беспилотниках над разными районами Калужской области.