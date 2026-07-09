Москва9 июлВести.Над территорией Калужской области ликвидировано еще 9 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Силами ПВО уничтожены еще 9 БПЛА над территориями Дзержинского, Жуковского, Жиздринского, Людиновского, Тарусского и Юхновского муниципальных округовнаписал он в мессенджере MAX
На местах падения обломков работают оперативные группы.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее Шапша сообщал о 5 сбитых беспилотниках над разными районами Калужской области.