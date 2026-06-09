Четыре беспилотника сбили над Калужской областью

Над окраиной Калуги и округами Калужской области сбили еще 4 БПЛА Четыре беспилотника сбили над Калужской областью

Москва9 июн Вести.Четыре беспилотных летательных аппаратов сбиты в Калужской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владислав Шапша.

Цели перехватили над окраиной Калуги и территориями Боровского, Дзержинского и Жуковского муниципальных округов.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет говорится в заявлении главы региона

В настоящее время на местах работают оперативные группы.

Ранее сообщалось о перехвате над Калужской областью 11 неприятельских беспилотных летательных аппаратов.