Москва2 маяВести.Восемь беспилотных летательных аппаратов сбили ночью 2 мая в Калужской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владислав Шапша.
Цели были перехвачены над территориями Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Тарусского муниципальных округов. Также дроны уничтожили над окраиной Калуги и Куйбышевским районом.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетговорится в заявлении главы региона
В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.