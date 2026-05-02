Над Калужской областью сбили восемь БПЛА

ПВО сбила беспилотники над Калугой и районами Калужской области Над Калужской областью сбили восемь БПЛА

Москва2 мая Вести.Восемь беспилотных летательных аппаратов сбили ночью 2 мая в Калужской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владислав Шапша.

Цели были перехвачены над территориями Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Тарусского муниципальных округов. Также дроны уничтожили над окраиной Калуги и Куйбышевским районом.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет говорится в заявлении главы региона

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.